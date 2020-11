0 Facebook Maltempo a Napoli, danni in città e in provincia: senza acqua e fango ovunque Cronaca 17 Novembre 2020 08:38 Di redazione 1'

Ingenti i danni del maltempo che h generato una bomba d’acqua questa notte. Il fango ha letteralmente invaso la zona di Marano, in provincia di Napoli, e ha costretto la chiusura di diverse strade principali.

Nel quartiere Arenella di Napoli invece, a causa del maltempo, un ingente danno alla rete idrica ha costretto alla sospensione dell’acqua nella zona di Case Puntellate, dove si stanno tenendo i lavoro per la rete fognaria. L’acqua ha riempito il cantiere per il rifacimento del collettore fognario Arena Sant’Antonio, e si è infiltrata nel sottosuolo causando anche il cedimento del manto stradale. Un camion della ditta che si occupa dei lavori è rimasto bloccato quando l’asfalto si è sbriciolato sotto il peso. Al momento sono sul posto la Polizia Municipale e i tecnici dell’Abc per i rilievi. Si prevede che il servizio idrico venga ripristinato in giornata, con un bypass temporaneo.

A Casal di Principe, in provincia di Caserta, la scorsa sera una famiglia è rimasta intrappolata in auto ed è stata salvata da un autista.