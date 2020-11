0 Facebook Bomba d’acqua a Casal di Principe, autista salva famiglia con due bimbe intrappolata Cronaca 16 Novembre 2020 23:23 Di redazione 2'

Bomba d’acqua a Casal di Principe. Una tremenda raffica di pioggia si è abbattuta in poche ore, inondando le strade. Una famiglia con due bambine è rimasta intrappolata tra le acque, all’interno della propria auto. Fortunatamente un autista del bus Ctp, Roberto Ascione, è intervenuto per portare in salvo tutto il nucleo familiare.

L’autista si è avvicinato all’automobile e ha aperto la portiera, consentendo alla famiglia di sfuggire al pericolo e trovare riparo.

Poteva diventare una vera tragedia ma il gesto dell’autista ha scongiurato un grave pericolo. L’amministratore della Ctp Augusto Cracco, ha voluto ringraziare e congratularsi con il dipendente della ditta di trasporti: “Un plauso all’operatore di esercizio CTP Roberto Ascione – scrive Cracco – che stasera ha tratto in salvo una famiglia con due bambine bloccati nella loro auto rimasta immersa nell’acqua, mentre lui era in servizio sulla vettura 3838 impegnata sulla linea M2B Aversa-Mondragone. Le foto a Casal di Principe”.

