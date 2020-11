0 Facebook Rosa Perrotta dimagrita: “Periodo più buio della mia vita, una persona a me cara è stata molto male” Spettacolo 17 Novembre 2020 11:48 Di redazione 2'

Rosa Perrotta è apparsa eccessivamente dimagrita e per un periodo assente dai social. I fan non hanno potuto non notare il cambiamento dell’influenzar che, in una serie di stories su Instagram, ha voluto raccontare tutto. Soprattutto i follower hanno notato il distacco da Pietro Tartaglione e dal piccolo Dodo, figlio dei due ragazzi, e hanno chiesto spiegazioni.

L’ex tronista campana ha così ha spiegato:

“Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili. Fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate”.

Rosa ha precisato di aver dovuto trovare la forza per aiutare una persona cara gravemente ammalata e di aver deciso di parlarne solo oggi perché quest’ultima si sarebbe stabilizzata. Ha dovuto trascorrere dei giorni lontana dal figlio e da Pietro, subire un forte stress che ha coinvolto anche la coppia e ha comportato il dimagrimento eccessivo. Nonostante le critiche però la Perrotta ha voluto utilizzare questa situazione per lanciare un messaggio a chi si sofferma a guardare solo l’aspetto esteriore senza chiedersi altro: