0 Facebook Tragedia nel Napoletano, muore di Covid in ambulanza dopo 15 ore di attesa Cronaca 16 Novembre 2020 10:13 Di redazione 1'

Altra tragedia nel Napoletano legata al Covid e al collasso degli ospedali campani. E’ morto, dopo 15 ore di attesa in ambulanza, uno storico ristoratore di Lettere. Pietro Calabrese è deceduto a 65 anni all’esterno dell’ospedale di Castellammare di Stabia mentre attendeva il ricovero in pronto soccorso.

A dare notizia della morte è stato il sindaco di Lettere, Nino Giordano: “Oggi non ci saranno aggiornamenti ma uniamoci in silenzio ed in preghiera, perchè viviamo ancora una domenica di lutto. A distanza di una settimana, ancora nel giorno del Signore, piangiamo un altro concittadino che questo maledetto virus ci porta via. Ci lascia un uomo buono, perbene, un gran lavoratore, tutto lavoro e famiglia, silenzioso e dalle buone maniere, un decano dei ristoratori letteresi”. L’uomo era molto conosciuto nel comune stabiese perché era titolare di un’attività di ristorazione.

Secondo la ricostruzione de Il Mattino, la vittima sarebbe dunque deceduta per mancanza di soccorsi e a causa del Covid.