0 Facebook Parla l’ex di Elisabetta Gregoraci e svela la verità sul contratto con Briatore: “Non lo potevamo fare” Spettacolo 12 Novembre 2020 18:08 Di redazione 2'

L’ex compagno di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, torna a parlare della sua relazione passata con la show girl. Da quando l’ex moglie di Flavio Briatore ha partecipato al Grande Fratello Vip, i riflettori si sono accesi anche su di lui.

Parla l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci

In un’intervista al settimanale Chi ha raccontato di essersi infastidito per alcune cose dette sul suo conto che non gli sono piaciute: “Sono state dette e scritte cose che mi hanno infastidito – ha svelato in un’intervista a “Chi” – e, siccome con Elisabetta ho avuto una relazione vera per tre anni, vorrei dire la mia, anche se il nostro rapporto è finito un anno fa”.

Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci hanno vissuto la loro relazione in un modo “un po’ nascosto”: “All’inizio tentavo di accontentarlo perché andava bene anche a me vivere questa storia come se fosse solo nostra. Mi sembrava giusto, come diceva lei, attendere per tutelare anche il bene del figlio. Poi, è vero anche che all’inizio le storie sono tutte un po’ solo delle persone che le vivono. Non si sa come possono evolvere. Vedevo che lei spesso si adombrava e mi diceva che certe cose non le poteva fare, o che non le potevamo fare, o solo che era meglio di no”.

La verità sul contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Si è discusso molto di un contratto che la show girl avrebbe avuto con l’ex marito, che le impediva di farsi vedere in pubblico con altri uomini: “Francamente non lo so. Io non so se ci fosse una clausola nel contratto prematrimoniale o nella separazione. Ma se mi metto a pensare a quante cose non potevamo fare o quante limitazioni ha avuto il nostro rapporto, posso anche non escluderlo“.