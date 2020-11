0 Facebook Caos al Vomero, la ragazza portata via dalla Municipale: “Non è andata così, non ho sputato contro nessuno” Cronaca 15 Novembre 2020 18:01 Di redazione 2'

Il video di quanto accaduto nella serata di sabato tra via Scarlatti e via Luca Giordano è diventato virale sui social. Tantissime le persone presenti che hanno ripreso quanto accaduto al Vomero, quando la strada era colma di gente e la Municipale è intervenuta in seguito a una rissa.

Chi è la ragazza coinvolta in quanto accaduto al Vomero

Diverse le versioni circolate sull’accaduto, si è detto che la persona portata via dai vigili urbani avrebbe iniziato a sputare tra la folla presente in strada poiché aveva perso il lavoro. Ricostruzione che però è stata smentita da parte della diretta interessata. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it la ragazza racconta che non avrebbe sputato contro nessuna persona e che tutto sarebbe nato dopo un’aggressione nella fila di una nota profumeria.

La giovane ha spiegato che sarebbe entrata nella profumeria per chiedere di mettere in carica il cellullare e all’esterno c’era una lunga fila. Quando è uscita avrebbe avuto una discussione con una ragazza in coda e l’avrebbe strattonata. Motivo del litigio sarebbe stato il fatto che tante persone erano assembrate in strada “per futili motivi” e lei non avrebbe potuto più lavorare a causa del lockdown.

Da lì si sarebbe generato il caos, finché non è arrivata la Polizia Municipale che ha ristabilito l’ordine, portando via la giovane. La protagonista dell’episodio ha raccontato che non avrebbe assolutamente sputato contro nessuno e che non avrebbe mai detto di essere stata licenziata: “Io non ho sputato contro nessuno”.