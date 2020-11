0 Facebook Automobile cade in una scarpata, muore un giovane di 26 anni: si chiamava Jacopo Bachetti Cronaca 15 Novembre 2020 15:36 Di redazione 1'

Dramma sulle strade. Un giovane di 26 anni, Jacopo Bachetti, e’ morto ieri sera, poco prima delle 22 in un incidente stradale alle porte di Ascoli Piceno. L’Audi che il 26enne stava guidando, all’interno della quale c’erano due suoi amici, e’ finita in una scarpata profonda trenta metri.

Ascoli Piceno dice addio a Jacopo Bachetti

I tre tornavano da una serata in compagnia. “Una notizia terrificante” per il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che conosceva personalmente la vittima, che lavorava in un bar del capoluogo. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri. Da quanto si e’ appreso, due dei tre gli occupanti sono stati sbalzati fuori dalla vettura di cui il giovane aveva perso il controllo, e l’auto ha continuato a precipitare fino in fondo al burrone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a supporto del personale del 118. Una ventenne e un 24enne sono stati ricoverati rispettivamente negli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.