Era rimasta ustionata nel tentativo di accendere il camino di casa e purtroppo non ce l’ha fatta. Federica Tropiano è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata da sabato scorso a seguito delle gravi ustioni riportate nell’incidente.

Originaria di Teggiano, aveva provato ad accendere il fuoco del camino con una bottiglia d’alcol, purtroppo il ritorno di fiamma l’ha colpita e la giovane è stata avvolta dal fuoco. Portata in un primo momento all’ospedale di Polla, è stata subito trasferita al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale napoletano. Qui è stata sottoposta a diversi interventi, che sembrava avessero avuto un buon esito, ma il suo cuore ha smesso di battere.

Dolore per l’intera comunità, in tanti avevano sperato fino all’ultimo che la giovane potesse salvarsi. Numerosi i messaggi di cordoglio per Federica.