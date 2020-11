0 Facebook Campania, scuole restano chiuse anche in zona rossa: De Luca pensa all’apertura Cronaca 14 Novembre 2020 12:24 Di redazione 1'

La Campania è entrata nella zona rossa, area in cui il Dpcm firmato lo scorso 4 novembre prevede la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, le elementari e la prima media. Ciò nonostante pare che Vincenzo De Luca voglia ribadire la chiusura nonostante le disposizioni del Governo prevedano delle eccezioni.

Quando riapre De Luca le scuole in Campania?

Tra oggi e domani, infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, l’Unità di Crisi dovrebbe firmare una nuova ordinanza che proroga la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado. Ci sarebbe, però, l’intenzione da pare del governatore campano di riaprire asili, elementari e prima media il prossimo 23 novembre.

Con il passaggio della Campania in zona rossa la mobilità sul territorio si ridurrà drasticamente e questo potrebbe spingere De Luca a rivedere le sue decisioni sulle scuole, consentendo ad alcuni gradi di rientrare in classe nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.