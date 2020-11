0 Facebook Colpo contro la camorra, arrestato Antonio Polverino: elemento di spicco dell’omonimo clan Cronaca 14 Novembre 2020 11:31 Di redazione 1'

I carabinieri della stazione di Marano di Napoli hanno arrestato Antonio Polverino. L’uomo, 76 anni, è considerato un elemento di spicco del clan omonimo.

Arrestato Antonio Polverino

I militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli. Il boss dovrà scontare in carcere 12 anni e 7 mesi di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso per le sue attività tra il 1997 al 2005.

Già agli arresti domiciliari, Polverino è stato trasferito al penitenziario di Secondigliano.