Agguato a San Giorgio a Cremano, uomo raggiunto da colpi d'arma da fuoco: è grave Cronaca 14 Novembre 2020

Si torna a sparare nel Napoletano. Un nuova agguato è avvenuto questo sabato mattina a San Giorgio a Cremano. I killer sono entrati in azione in via Ugo Foscolo e hanno fatto fuoco contro un uomo.

Agguato a San Giorgio a Cremano, chi era l’obiettivo dei killer

Diversi i colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto l’obiettivo, si tratta di un trentottenne originario di San Giorgio a Cremano, Giovanni Formicola. L’uomo era a bordo della sua Smart, quando due uomini in sella a uno scooter hanno affiancato la vettura e hanno fatto fuoco. Immediato l’arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato trasferito all’ospedale del Mare di Ponticelli dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. L’area interessata dall’agguato è stata delimitata per impedire il passaggio pedonale.