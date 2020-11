0 Facebook Coronavirus in Campania, oltre 3mila nuovi contagi in 24 ore Cronaca 14 Novembre 2020 17:41 Di redazione 2'

Ancora negativo il dato del bollettino sulla situazione Coronavirus in Campania. Sono 3.351 i nuovi positivi registrati su 20.662 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Bollettino in Campania del 14 novembre

I decessi nelle ultime 24 ore sono 27. Intanto la Campania si prepara a diventare zona rossa, dopo che il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza, da domenica entrerà nell’area a rischio elevato.

Cosa cambia in Campania

Spostamenti – Ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Attività commerciali – Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica – È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni.

Attività sportiva – Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Ulteriori chiusure – Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).

Mezzi di trasporto – Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.