0 Facebook Fabrizio Corona contro Stefano De Martino: “Lui si fa pagare invece a Belen non interessano i soldi” Spettacolo 5 Novembre 2020 12:05 Di redazione 2'

Pungente come sempre Fabrizio Corona che ne ha da dire su diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Intervistato da un giornalista di Vanity Fair sui personaggi famosi più chiacchierati dell’ultimo periodo, l’ex re dei paparazzi ha detto delle cose che potrebbero essere interpretate come frecciatine al veleno.

“Ormai fanno tutti quello che gli ho insegnato io“, ha dichiarato. “Stefano De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono“, ha detto in riferimento al servizio fotografico che è stato pubblicato dal settimanale Chi pochi giorni fa sulla presunta nuova fiamma del napoletano. Secondo Corona, il ballerino avrebbe allertato i paparazzi di Milano sul suo imminente arrivo sotto casa con Mariacarla, la top model che starebbe frequentando da qualche tempo lontano da occhi indiscreti.

“Belen è l’unica che non fa queste cose perché è tonta”, ha detto l’ex re dei paparazzi. “A lei non gliene frega niente dei soldi”, ha aggiunto il siciliano ricordando vari episodi in cui Rodriguez si sarebbe addirittura rifiutata di uscire di casa piuttosto che andare in alcuni locali dove sarebbero stati pagati migliaia di euro solo per prendere un caffè. “Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo, preferisci che le foto ce le facciamo fare e vieni bella, oppure te le fa il primo che passa e magari ti si vede la cellulite?”.

Un’altra rivelazione che ha fatto Corona nell’intervista che ha concesso a Vanity Fair, è quella riguardante le cifre che incassa tutte le volte che appare in televisione o in determinati programmi di Canale 5. “La D’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo Dpcm”.