Morto al Cardarelli, l'autore del video da Barbara D'Urso si scaglia contro De Luca
13 Novembre 2020

L’autore del video girato all’ospedale Cardarelli, in cui si vede il paziente deceduto all’interno del bagno della struttura, è stato ospite a Pomeriggio 5. Si tratta di Rosario La Monica, trentenne di Marianella che ha voluto raccontare in diretta da Barbara D’Urso il perché del suo gesto.

Rosario, che al momento sta male a causa del coronavirus, ha spiegato che il suo intento era quello di denunciare quanto accade al pronto soccorso. Il ragazzo ha raccontato la sua esperienza: “Ho aiutato tutti i vecchietti presenti al pronto soccorso, perché erano quelli più in difficoltà, li lasciano morire. Io sono stato cacciato dall’ospedale e mandato a casa perchè ho troppi video”.

Le rivelazioni di Rosario

Barbara D”Urso è intervenuta: “Rosario stai dicendo una cosa grave e te ne assumi le responsabilità, stai dicendo che lasciano morire i vecchietti ed è agghiacciante”. Il ragazzo ha continuato il suo racconto.

La conduttrice poi ha letto in diretta le parole del presidente della Campania Vincenzo De Luca contro di lui: “Ci vuole uno stomaco e una forza non comune. Un uomo era morto e questo girava un video. Ha anche trovato il tempo per metterlo sui social. Questo episodio è diventato motivo di altro sciacallaggio nei confronti della Campania. Non ci sono parole”, aveva commentato il presidente De Luca.

L’attacco di Rosario a De Luca

Rosario si difende e aggiunge: “Non mi abbasso ai suoi livelli. Io sono fiero di essere napoletano, mi vergogno di chi mi governa. Se io non filmavo, come lo dichiaravate morto? Nel lettino? Non per mancanza di ossigeno? Poteva essere uno dei familiari”, che poi precisa: “Non l’ho pubblicato io sui social“.

Barbara manda poi in onda le parole della figlia e della nipote di Cantalupo: “A noi hanno detto che era deceduto nel suo letto a causa di un attacco cardiaco. Dopo, ci ha chiamato la polizia per chiederci se volevamo sporgere denuncia perché era uscito un video. Grazie a Rosario abbiamo scoperto com’è morto, noi eravamo a conoscenza di altro. Non meritava di morire così, abbandonato e senza un’aiuto. Grazie per aver fatto capire cosa è realmente successo“.