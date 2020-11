0 Facebook Luigi De Magistris annuncia su Facebook: “Ho sentito Speranza, la Campania è zona rossa” News 13 Novembre 2020 16:46 Di Sveva Scalvenzi 2'

Dopo le anticipazioni arrivate dalla cabina di regia dell’ISS sul passaggio della Campania in zona rossa, è Luigi De Magistris a dare quella che appare a tutti gli effetti come una conferma. Il sindaco di Napoli, che nei giorni scorsi aveva annunciato un “provvedimento straordinario”, in un video postato su Facebook ha dichiarato che in una telefonata il ministro Speranza gli ha anticipato il cambio colore della regione campana.

La Campania diventa zona rossa

“Ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza che mi ha pocanzi notiziato che la Campania e’ zona rossa“, queste le parole del primo cittadino napoletano. De Magistris ha, dunque, specificato che l’ordinanza da lui redatta perde di valore dal momento che la Campania entra di fatto nella zona rossa. Il sindaco ha detto che voleva sentirsi con il ministro proprio per parargli dell’ordinanza.

Il sindaco ha poi rivolto un appello al Governo affinché elargisca ristori alle categorie messe in difficoltà: “Ora mi sento fortemente di chiedere al Governo, cosi’ come ho chiesto al presidente del Consiglio in una lettera indirizzata qualche giorno fa, ristori economici immediati perche’ la citta’ non puo’ pagare sulla propria pelle una zona rossa che, se ci fosse stato sul piano sanitario un lavoro diverso nei mesi successivi al lockdown, poteva essere evitata”.

Un tempismo che, al netto delle critiche che sono state fatte a De Magistris, appare quanto mai perfetto. Vincenzo De Luca l’ha più volte attaccato – anche nella diretta di questo venerdì – dicendo che non ha avuto il coraggio di prendere misure per Napoli. Ora che il provvedimento era pronto, però, arriva l’annuncio di De Magistris che è il primo a rendere nota “ufficialmente” come sindaco il provvedimento.

Manca, però, ancora la conferma da parte del Governo. Ma la notizia che la Campania diventerà zona rossa è sempre più vicina. La firma dell’ordinanza del ministro Speranza dovrebbe arrivare in serata e il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a partire da domenica.

Il video di De Magistris che annuncia la zona rossa