Quattro bambini muoiono in un incendio: i genitori si erano addormentati con la sigaretta accesa

La storia dei quattro fratellini di Stafford, nel Regno Unito, morti a causa di un incendio divampato nella loro casa, lasciò tutto il mondo senza parole. La drammatica vicenda è avvenuta lo scorso 5 febbraio e oggi si è finalmente arrivati a capire la causa che provocò l’incendio, nel quale morirono i 4 bambini.

Secondo un’inchiesta presentata alla South Staffordshire Coroners’ Court, i genitori dei bimbi, la 24enne Natalie Unitt e il 28enne Chris Moulton, si sarebbero addormentati con una sigaretta accesa da cui poi si sarebbero originate le fiamme che hanno distrutto la loro casa di Sycamore Lane, uccidendo i quattro figli più grandi, tra i 3 e gli 8 anni.

La dinamica dell’incendio

Le fiamme sarebbero divampate proprio nella stanza da letto della coppia per poi propagarsi rapidamente al corridoio e alla stanza limitrofa dove dormivano i bimbi. Marito e moglie, inseme al figlio più piccolo, riuscirono a salvarsi scappando all’esterno dell’abitazione. Per gli altri bimbi, Riley di 8 anni, Keegan di 6, Tilly Rose di 4, e Olly di tre anni non vi fu scampo. La coppia inizialmente era stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo perché scappata lasciando i figli in casa ma è stata poi rilasciata per mancanza di prove.