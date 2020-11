0 Facebook Rettifica all’articolo “Lutto a Maddaloni, addio ad Antonio Vinciguerra: ‘il gigante buono’ stroncato dal Covid” Cronaca 11 Novembre 2020 22:08 Di redazione 1'

Con il presente articolo la redazione di Vocedinapoli.it rettifica l’immagine sbagliata allegata all’articolo dal titolo “Lutto a Maddaloni, addio ad Antonio Vinciguerra: ‘il gigante buono’ stroncato dal Covid” (qui il link) pubblicato in data 10 novembre 2020 e condiviso sulla pagina Facebook del giornale all’1 di notte del 12 novembre (qui il link).

All’interno del sopracitato testo era stata inserita una foto di Antonio Vinciguerra, una persona ancora in vita e non il defunto Antonio Vinciguerra, un equivoco dovuto a un caso di omonimia che non trova alcuna giustificazione. L’immagine è stata celermente modificata ed eliminata anche dalla piattaforma del giornale.

La redazione di Vocedinapoli.it con il presente articolo chiede scusa al signor Antonio Vinciguerra, alla sua famiglia, ai nostri lettori e a tutti coloro sono stati coinvolti dalla sbaglio di una nostra redattrice.