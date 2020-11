0 Facebook Belen scatenata, dipinge casa senza reggiseno: si vede troppo nelle foto del fidanzato News 11 Novembre 2020 17:34 Di redazione 1'

Belen Rodriguez decide di cambiare i colori delle mura del suo appartamento di Milano, approfittando del lockdown. Armata di rullo e secchio di pittura, insieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese, comincia quella che nelle sue storie di Instagram definisce “Revolution now”.

L’argentina per l’occasione sceglie un abbigliamento comodo e sexy: jeans, canottiera bianca senza reggiseno e capelli legati. La foto postata sui social ha fatto scatenare subito i suoi fan. La showgirl ci tiene a precisare che non si tratta della prima volta e commenta così in una storia Instagram: “Comunque, non era la prima volta che dipingevo casa, lo facevo in Argentina. Ma poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando. Beh, oggi vi dico che fare queste cose da soli, capacità permettendo, fa proprio bene! Stimola, diverte, ci si fa un mazzo tanto, e come sempre accade, dai più valore ai risultati ottenuti!”.