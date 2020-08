0 Facebook ‘Il castello delle cerimonie’ torna in tv, primo episodio in memoria di Donna Rita Spettacolo 28 Agosto 2020 17:53 Di redazione 2'

‘Il Castello delle Cerimonie‘, il noto programma tv in onda su Real Time, riapre i battenti dopo il lutto della signora Rita, la vedova di don Antonio Polese, morta di Covid lo scorso 26 agosto. Un momento difficile per lo staff della Sonrisa, che dopo la chiusura del 10 agosto scorso, a causa del focolaio di Covid-19, ha perso uno dei pilastri della struttura di ricevimenti.

Primo episodio in onore di Donna Rita

La notizia della morte della signora Rita ha lasciato sbigottiti i fan della trasmissione. Il programma aveva annunciato di tornare in onda su Real Time il prossimo 4 settembre con la nuova edizione. Dopo la morte della signora Rita i tempi di avvio della trasmissione potrebbero slittare ma, in esclusiva su Dplay Plus, è stato reso disponibile il primo episodio, in ricordo della Signora Rita.

Rita Greco si è spenta all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da due settimane a causa del Covid. Inizialmente asintomatica, ha avuto un netto peggioramento a causa di alcune patologie pregresse, e per la donna non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in questi giorni sui social. La vedova Polese era infatti molto amata dal pubblico per la sua dolcezza e per la sua gentilezza. Era uno dei personaggi più amati della trasmissione.