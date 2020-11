0 Facebook Coronavirus, bollettino della Protezione Civile: con dati odierni superato il milione di casi in Italia Cronaca 11 Novembre 2020 17:13 Di redazione 1'

Con l’incremento odierno di 32.961 nuovi contagi l’Italia supera il milione di casi di Coronavirus in Italia con un totale di 1.028.424 contagi da inizio pandemia.

Bollettino Coronavirus dell’11 novembre

Sono questi i dati che emergono dal bollettino del ministero della Salute sull’emergenza Covid in Italia. Sono 110 i nuovi ingressi in terapia intensiva per coronavirus che si sono registrati da ieri in Italia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggermente meno di ieri (+122), quando gli ingressi erano tornati a salire dopo alcuni giorni di continuo calo: +124 il 6 novembre, +119 il 7 novembre, +115 l’8 novembre, +100 domenica.

Sono 623, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore, un dato più alto rispetto a quello di martedì, quando è stato superato il record dello scorso 14 aprile.