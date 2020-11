0 Facebook Trema la terra in Irpinia, scossa avvertita dalla popolazione Cronaca 10 Novembre 2020 10:56 Di redazione 1'

Terremoto nella notte in Irpinia. La terra trema ancora, con una scossa di magnitudo 2.4, avvertita dalla popolazione. I sismografi hanno individuato l’epicentro a Zungoli, in provincia di Avellino.

Trema la terra in Irpinia, scossa avvertita dalla popolazione

A dare conferma dell’evento è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto una profondità di 19 chilometri. Alcuni cittadini confermano di aver avvertito la scossa nell’area tra Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Grttaminarda, Savignano, Castel Baronia, Trevico, Ballata e Villanova del Battista.

Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Un’altra scossa in Campania risale a 4 giorni fa, quando un terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la zona di Ceppaloni, in provincia di Benevento.

IL POST DELL’INGV