Napoli, l'annuncio è vergognoso: "Vendita bombole di ossigeno a 50 euro" 10 Novembre 2020

Sta facendo molto discutere un annuncio sulla vendite di bombole di ossigeno per 50 euro. Si tratta di un’emergenza dovuto all’aumento dei casi di Covid a Napoli, con relativo aumento dell’uso di questo strumento. Mancano bombole di ossigeno perché in tanti non le restituiscono. Motivo per cui i farmacisti campani nelle ultime ore si sono affannati in accorati appelli: “Chi ha in casa bombole vuote le consegni con urgenza alla propria farmacia di riferimento”.

Come riporta “Il Mattino”, in questo scenario si sono alimentate azioni di sciacallaggio, tanto che su Facebook compaiono pagine dedicate al mercato dell’usato con bombole vuote in vendita a 50 euro. Come è accaduto su un profilo che propone una propria offerta nell’area tra Pompei, Torre Annunziata, Scafati e Castellammare di Stabia.

Indignati i farmacisti che hanno segnalato il caso alla polizia postale chiedendo di indagare sull’annuncio e risalire all’autore. Oltre che vergognoso, il gesto è anche pericoloso in quanto la bombola potrebbe esplodere oppure creare danni gravi ai polmoni di chi inala aria senza che vi siano stati i dovuti controlli. La carenza di bombole di ossigeno mette in seria difficoltà la gestione delle emergenze, in particolare quella legata alla possibilità di curare i malati a domicilio, e finisce per alimentare comportamenti illeciti.