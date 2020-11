0 Facebook Trema la terra in Campania, scossa di terremoto a Ceppaloni avvertita dalla popolazione Cronaca 5 Novembre 2020 17:04 Di redazione 1'

Scossa di terremoto nel Beneventano questo pomeriggio. Poco dopo le 16.30, per l’esattezza alle 16.39, un evento sismico è stato registrato a 1 km da Ceppaloni, comune in provincia di Benevento, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, secondo quanto riportato dall’INGV, ha avuto una magnitudo di 3.1 ed è avvenuto a una profondità di 14 km.

Scossa di terremoto nel Beneventano

Un altro evento sismico, con una magnitudo di 2.1 gradi, era stato registrato alle 14.39 nello stesso comune. La scossa di terremoto di questo giovedì pomeriggio è stata avvertita indistintamente dalla popolazione anche nel centro cittadino di Benevento.

Diversi residenti dopo aver sentito la scossa hanno scelto di uscire per strada. Per fortuna, per ora, non si registrano danni a persone o cose. L’evento non dovrebbe destare particolare preoccupazione poiché rientrerebbe nella normale attività sismica della zona.

Il tweet dell’INGV