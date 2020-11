0 Facebook Napoli, infermiere preso a pugni: distrutta la visiera anti-Covid e punti di sutura per la vittima Cronaca 10 Novembre 2020 16:01 Di redazione 2'

Ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario a Napoli. Siamo arrivati – come denuncia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – alla numero 48 del 2020. L’episodio di violenza è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli.

Aggressione a un infermiere all’ospedale del Mare

Un infermiere è stato aggredito presso l’ospedale napoletano, ha ricevuto due pugni in pieno volto che gli hanno spaccato la visiera utilizzata come dispositivo di protezione individuale in quest’emergenza Covid-19. L’uomo è stato medicato con due punti di sutura al volto.

“Aggressione n.48 del 2020 Questa notte rendicontiamo l’ennesima aggressione ai danni di un infermiere presso il nosocomio partenopeo sito in Ponticelli : l’ospedale del mareDue cazzotti in pieno volto spaccano la visiera , dispositivo di protezione individuale che in questo periodo serve per proteggerci dal Covid; due punti di sutura e lo shock che non passa. Questo è il bilancio di questa notte, quello shock non passerà, resterà impresso sempre nella mente di quell’infermiere. Ormai siamo solo eroi dimenticati”, questa la denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate.

