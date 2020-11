0 Facebook Lutto a Giugliano, addio ad Antonio Carputo: lascia una figlia piccola Cronaca 10 Novembre 2020 16:22 Di redazione 2'

Lutto a Giugliano per la morte di Antonio Carputo. L’uomo di 44 anni, è deceduto a causa di un tumore al cervello. Già in passato aveva lottato contro il male del secolo ed era riuscito a guarire. Purtroppo questa volta il male si è ripresentato in più aggressiva e per Antonio non c’è stato nulla da fare.

Lutto a Giugliano, addio ad Antonio Carputo: lascia una figlia piccola

L’uomo che era molto amato e stimato in città, lascia la moglie Rita e una figlia piccola.

Messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Sulla pagina Facebook ‘Giuglianesi orgogliosi’ si legge: “Antonio anni 44 un’altro Amico che ha smesso di lottare contro la malattia che un po’ a tutti noi fa anche paura di chiamarla per nome…ma che da anni fa strage…uccide tutti i giorni… e questa guerra l’abbiamo persa un po’ tutti…dalle istituzioni al singolo cittadino…perché siamo tutti bravi a scrivere “No alla terra dei fuochi” ma nella realtà si fa poco…e male…e si va verso l’indifferenza è la rassegnazione…Ci stringiamo alla famiglia Carputo per la scomparsa del caro Antonio”.

La cugina della vedova ha lasciato un commovente post sui social:“In questi casi le parole sono superficiali. Ma io ne sono certa che Antonio ti darà tanta forza ora che è un angelo! Sentite condoglianze”.