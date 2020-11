0 Facebook Folla a Capodimonte, l’amministrazione del Museo spegne le polemiche: “I visitatori hanno rispettato le regole” Cultura 10 Novembre 2020 13:51 Di redazione 1'

Sono state ben 14mila le presenze registrate quest’ultimo fine settimana a Ccapodimonte. Secondo quanto riportato da La Repubblica in migliaia si sono riversati verso il bosco per godersi il sole e la bella giornata.

Una situazione non facile da gestire in tempi di emergenza sanitaria. Anche perché da qualche tempo si è generato un clima di tensione nei confronti di chi, nel rispetto delle regole, esce per una passeggiata o per pranzare fuori.

Ma dal Museo di Capodimonte hanno comunicato che nonostante le difficoltà non ci sono stati particolari problemi. I visitatori hanno tutti e sempre indossato la mascherina. Il personale del Museo ha vigilato affinché non si creassero assembramenti pericolosi. Insomma tutti hanno fatto il proprio dovere.

Il post su Facebook –

“In tanti durante il weekend nel Real Bosco di Capodimonte: vi ringraziamo tutti per il grande senso civico dimostrato e il rispetto delle regole“.