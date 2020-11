0 Facebook Tragedia a Torino, uccide la moglie e uno dei figli e si suicida Cronaca 9 Novembre 2020 09:36 Di redazione 1'

Tragedia familiare, all’alba di oggi, in una villetta a Carignano, provincia di Torino. Intorno alle 5,30 un uomo di 40 anni ha sparato alla moglie, ai due figli piccoli (un maschio e una femmina) e al cane, rivolgendo poi la pistola contro di se’ e uccidendosi.

La donna e’ stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, per entrare in casa hanno sfondato la porta. I 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d’urgenza al Regina Margherita di Torino in gravissime condizioni. Uno dei due e’ morto poco dopo. L’uomo, nonostante la pronta assistenza medica del 118, e’ deceduto. Sul posto i carabinieri, che stanno indagando sui motivi del raptus.

Ipotesi crisi di coppia

Potrebbe esserci la crisi del rapporto tra marito e moglie dietro la tragedia di questa mattina nel Torinese. E’ l’ipotesi che sembra emergere dai primi accertamenti dei carabinieri, che indagano sull’omicidio-suicidio di Carignano, nel Torinese. Secondo le prime informazioni, sembra che da qualche tempo ormai la coppia non andasse d’accordo e che le liti fossero frequenti.