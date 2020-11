0 Facebook Barbara D’Urso in lacrime a Domenica Live per la morte dell’amico Stefano D’Orazio News 9 Novembre 2020 09:15 Di Fabiana Coppola 1'

Barbara d’Urso ha vissuto non trattiene le lacrime durante la diretta di Domenica Live. La conduttrice ha dedicato un ampio spazio a Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh che è venuto a mancare nella giornata di venerdì. Una perdita per il mondo della musica, ma soprattutto per i suoi cari e gli amici di sempre, tra cui la presentatrice.

La D’Urso è crollata in diretta dopo la visione delle immagini riproposte da Canale 5 che ritraggono il giorno delle nozze di Stefano D’Orazio, al quale la conduttrice prese parte come testimone dello sposo. Un momento molto toccante, un dolore forte da trattenere,

“Giovedì sera ha iniziato ad avere la febbre alta – ha raccontato la d’Urso ai suoi telespettatori – e la moglie ha chiamato l’ambulanza che lo ha portato in ospedale. Per una settimana Stefano è stato da solo. Venerdì sera Tiziana ci aveva dato una speranza, sembrava che Stefano stesse un po’ meglio, ma poi non ce l’ha fatta. La moglie mi ha detto che se n’è andato senza aver potuto farle una carezza”.