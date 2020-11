0 Facebook Meteo Napoli, stop al clima estivo: in arrivo temporali e calo delle temperature Meteo 9 Novembre 2020 16:58 Di redazione 1'

Svolta climatica in Campania, il beltempo protagonista dello scorso fine settimana lascia il posto a piogge e annuvolamenti. L’anticiclone in cui è intrappolata l’Italia rinnova il bel tempo ancora qualche giorno ma un brusco cambiamento è atteso per venerdì 13 novembre.

Piogge e rovesci interesseranno la regione Campania, in particolare Napoli, e ci saranno banchi di nubi basse a carattere sparso e irregolare. Nottetempo e nelle prime ore del mattino avrà luogo, inoltre, la genesi di banchi nebbia o foschia densa tra Casertano, Beneventano e Avellinese.

Come riportato da IlMeteo.it, sicuramente fino a tutta la giornata di mercoledì l’alta pressione dominerà, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il Paese ma verso il fine settimana ci sarà un indebolimento dell’anticiclone. Tra giovedì e venerdì una coraggiosa perturbazione, in arrivo dall’Atlantico, comprometterà in parte la stabilità atmosferica. Tempo discreto e soleggiato al Sud con disturbi climatici presenti solo in Campania.