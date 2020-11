0 Facebook Lutto a Sorrento, addio al maestro pasticcere Marzuillo: inventore della delizia al limone Cronaca 9 Novembre 2020 16:24 Di redazione 2'

Lutto nel mondo della pasticceria napoletana, per la morte di Carmine Marzuillo, inventore della delizia a limone. Grazie a lui è nato uno dei dolci tipici della cucina tradizionale campana, simbolo della Penisola Sorrentina.

La notizia della morte del maestro pasticciere è stata data dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola: “Oggi Sorrento piange la scomparsa del maestro Carmine Marzuillo, inventore della delizia al limone, dolce divenuto in tutto il mondo simbolo della nostra città. Da lui generazioni di pasticcieri hanno imparato i segreti di un’arte e di un mestiere che per lui era un’autentica passione, divisa con quella per la squadra di calcio del Sorrento. A lui mi legano tanti ricordi dell’infanzia, quando mi recavo nel suo laboratorio di viale Nizza a prendere i suoi inimitabili biscotti. Ci lascia un pezzo di storia della nostra città, ci lascia un amico, un caro amico.”

La nascita della delizia al limone

La delizia al limone è stata ideata dal pasticciere sorrentino Carmine Marzuillo nel 1978. È una torta fatta con una base di pan di Spagna, bagnato con uno sciroppo a base di limoncello, farcita e ricoperta di crema a base di limone.

Tempo fa si usava il liquore Strega, prodotto nel Beneventano. Con il successo del limoncello, le delizie al limone hanno cambiato sapore, diventando uno dei dolci più amati e apprezzati dai turisti. Il nome di Marzuillo è diventato famoso proprio nei anni. A lui si deve il dolce a cupola che racchiude in un morso i sapori e gli odori della Penisola Sorrentina.