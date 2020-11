0 Facebook Lutto per Luca Capuano, è scomparsa la madre dell’attore napoletano: “Abbiamo un dono, la memoria” Spettacolo 9 Novembre 2020 16:19 Di redazione 2'

Luca Capuano ha subito un grave lutto, l’attore napoletano ha perso la madre. A comunicare la triste notizia è stato lui stesso con un commovente post sui social. L’artista partenopeo, famoso per essere stato protagonista di diverse soap opere come Cento Vetrine, Un Posto al Sole e Le tre rose di Eva, è molto amato dal pubblico.

Cosa è successo a Luca Capuano

La notizia della morte della madre di Luca Capuano, infatti, è stata accolta con grande dispiacere dai tanti fan. L’attore napoletano ha condiviso un post in cui, con parole molto toccanti, dice addio alla madre, la signora Eugenia.

Il messaggio di Luca Capuano per la madre

“Sei stata una mamma guerriera, un’amica insostituibile per un figlio speciale ormai uomo, specchio di un essere dolce e amorevole quale sei stata. Abbiamo un dono, la memoria. Resterai sempre accanto a chi ti ama. Buon viaggio Eugenia”, questo il messaggio di Luca Capuano per la madre. L’attore ha preferito non dare ulteriori dettagli sulle cause del decesso della madre. Le sue parole di addio hanno ricevuto molti commenti da parte dei suoi followers, in tanti gli hanno espresso le loro condoglianze per questa perdita.

