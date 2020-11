0 Facebook Le condizioni di Iva Zanicchi, la cantante ricoverata in ospedale e attaccata a un respiratore esterno Spettacolo 9 Novembre 2020 13:31 Di redazione 2'

Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi, dopo essere risultata positiva al Covid-19, per la cantante è stato necessario il ricovero in ospedale. Era stata lei stessa a dire di aver contratto il Coronavirus, dicendo di stare bene. Poi ha condiviso un post su Instagram che la ritrae in ospedale, è stata ricoverata presso il noscomio di Vimercate, in Brianza.

Come sta Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha girato un video in cui spiega di essersi dovuta ricoverare a causa di una polmonite bilaterale: “Purtroppo sono finita in ospedale, perché ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi”.

Poi ha mostrato gli infermieri che si prendono cura di lei, descrivendoli come degli astronauti: “Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus”.

Nel post, rivolgendosi ai suoi follower, la Zanicchi aveva scritto: “Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto”. Tanti i messaggi di supporto sotto il video della Zanicchi, molti fan le hanno voluto augurare una pronta guarigione.

Il video di Iva Zanicchi dall’ospedale