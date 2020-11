0 Facebook Il dolore della madre di Antonio Suppa, morto a 16 anni in un incidente: “Il mio angelo” Cronaca 9 Novembre 2020 12:15 Di redazione 1'

Sabato sera drammatico nel Casertano. Un giovane di 16 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto a Limatola. Si chiamava Antonio Suppa ed era a bordo di una Mini Cooper, che si è schiantata contro un muro.

Dolore per la morte di Antonio Suppa

A nulla è servita la disperata corsa in ospedale, il sedicenne è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del noscomio casertano, troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Dolore e sgomento nella comunità di Limatola per la tragica scomparsa di Antonio.

Il messaggio della madre di Antonio

La madre del sedicenne ha affidato a un post su Facebook un commovente messaggio d’addio per il figlio: “Figlio una parola breve ma che ne racchiude una grande come l’amore che nutre per lui da quando gli dona la vita, non vederti è inimmaginabile…tutti ti amavano, il mio angelo, il mio amore il mio tutto…non doveva andare così…ti amo”. Tante le parole di conforto nei confronti della donna da parte di chi conosceva il sedicenne.