0 Facebook Chiusura scuole in Campania, il Tar respinge richieste sospensione ordinanza n. 89 News 9 Novembre 2020 13:54 Di redazione 2'

Le scuole resteranno chiuse in Campania. Con tre decreti appena pubblicati il Tar della Campania ha respinto le richieste di sospensione dell’ordinanza 89 con la quale il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura di tutte le scuole (comprese le quelle dell’infanzia) fino al 14 novembre.

Perché in Campania le scuole restano chiuse?

Si prosegue, quindi, con la didattica a distanza. Il Tar ha ritenuto di considerare “prevalente” l’interesse pubblico “al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti”. “I ricorrenti – scrive il presidente della V sezione – hanno fondato la propria richiesta richiamando il Dpcm 4 novembre che (…) ha comunque fatta salva la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, finanche per le Regioni attualmente classificate in zona “rossa”, tra le quali non e’, allo stato, compresa la Campania”.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 IN CAMPANIA

Ma il Tar ricorda che il Dpcm “non esclude la persistente possibilita’, per le autorita’ sanitarie regionali e locali, di adottare misure piu’ restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (non considerate nel Dpcm) o da specificita’ locali. L’ordinanza numero 89 trova fondamento anche alla luce “dell’effetto moltiplicatore” generato dai contagi connessi a positivita’ nelle fasce in eta’ scolare e tenuto conto della peculiare densita’ abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo. Si rileva, inoltre, un aumento dei casi di positivita’ al Covid in ambito scolastico e l’esigenza di “consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti”. Camera di consiglio fissata in data 4 dicembre per la trattazione collegiale.