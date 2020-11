0 Facebook Tragedia a Capodrise, Maurizio Nitti giovane commercialista trovato senza vita Cronaca 8 Novembre 2020 20:46 Di redazione 2'

Tragedia a Capodrise, in provincia di Caserta. Maurizio Nitti, 39enne, si è tolto la vita nella sua abitazione. La notizia ha sconvolto la comunità. Il giovane lascia la moglie Agnese e le piccole Vittoria e Chiara.

Non si conoscono le cause che hanno spinto l’uomo all’estremo gesto. La famiglia si è chiusa nel riserbo. Maurizio era un commercialista stimato e apprezzato nella zona. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio degli amici.

I messaggi di cordoglio

L’amico Domenico scrive: “A ricordo di Maurizio Nitti..Semel scout semper scout. Scout una volta, scout per sempre, ricorda che chiunque abbia pronunciato la “Promessa” e sia, pertanto entrato a far parte del Movimento, “se Dio vuole”, resterà Scout per sempre. Un “vecchio scout” del Capua 1…”.

Il parroco Don Giuseppe della chiesa Sant’Andrea Apostolo – Immacolata Concezione in Capodrise, ha ricordato il giovane con parole commoventi: “Oggi, insieme a tutti voi, con la mia e con le vostre preghiere, accompagno questo fratello sulla soglia del Cielo, per consegnarlo per sempre al Dio della Vita. Signore, grande nell’amore, prendilo con te! Oggi Maurizio a 39 anni non ha retto ad un mondo che gli stava un bel po’ stretto e ha deciso di raggiungere le praterie del cielo, di lasciare la moglie Agnese, i suoi bambini Vittoria e Chiara, i suoi genitori, familiari e amici. Non ci sono parole… non si può giudicare un simile gesto! Solo preghiera per uno scout, un figlio, un marito e un papà… La sua salma benedetta domani da Capodrise raggiungerà Gesualdo (AV) dove riposerà in attesa della resurrezione. Buona strada Maurì! Il tuo parroco don Giuseppe”.