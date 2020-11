0 Facebook “Qui non siamo a Napoli”: folla, assembramenti e ospedali pieni. Ma non se ne parla News 8 Novembre 2020 20:29 Di redazione 3'

In questo fine settimana si è parlato molto della folla di persone che si è riversata sul lungomare di Napoli per godere del sole e dell’aria aperta nonostante l’emergenza sanitaria.

Il governatore Vincenzo De Luca, qualche giorno fa, aveva invitato i sindaci a chiudere nel fine settimana le aree del lungomare e di parte dei centri storici. Luigi de Magistris è stato chiaro sul non volersi assumere tale responsabilità: “E’ arrivato il momento che ognuno capisca che può essere determinante per frenare il contagio. Purché sia chiaro che non si può scaricare su sindaci e cittadini. Se la situazione è grave come sembra, il governo si assuma le sue responsabilità”.

“Come zona gialla – ha detto – abbiamo meno restrizioni e poi se chiudo il lungomare la gente si riversa su via dei Mille, se chiudo via dei Mille va su via Toledo e in una città concentrata come Napoli diventa un problema. Noi possiamo chiudere solo quelle aree dove c’è una particolare concentrazione”.

Napoli nel mirino

Tante sono state le critiche nei confronti del popolo napoletano, nonostante di fatto la zona gialla – nella quale il Governo ha collocato Napoli e la Campania – non esclude la possibilità di passeggiare all’aria aperta.

Non solo a Napoli…

Una provocazione è arrivata dal giornalista Gianluigi Nuzzi che sulla sua pagina Facebook ha postato una foto del cento di Padova, con tantissima gente in piazza. “Qui non siamo a Napoli, tanto meno a Reggio Calabria e neanche a Palermo: questa è Padova ieri sera. La Padova satura di posti letto COVID in tutta la provincia…”.

Stessa situazione è si è verificata a Parma. Come segnala il giornalista Ganni Simioli: “Mentre i giornali e i media nazionali e locali narrano di una NAPOLI scellerata e imprudente (chiaro che condividiamo, proteggerci e osservare le basiche regole di prevenzione dovrebbe essere un dovere dettato dal buonsenso di ognuno) da PARMA Comune di Parma SEI DI PARMA SE ci arriva questa foto scattata da Diego Barretta oggi pomeriggio”.

Complice il bel tempo, tante persone in varie zone dell’Italia infatti hanno approfittato per stare all’aria aperta, forse anche in prede alla paura di dover, a breve, tornare tra le quattro mura di casa per un eventuale nuovo lockdown.

