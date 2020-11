0 Facebook Napoli, malati in attesa per ore nelle auto per ricevere assistenza al Cotugno Cronaca 8 Novembre 2020 21:09 Di redazione 2'

Ospedale Cotugno preso d’assalto, file di ambulanze e malati bloccati per ore in auto nella speranza di ricevere presto un consulto medico, pazienti assistiti in macchina. E’ questa la drammatica situazione che in queste ore si sta verificando in diversi ospedali di Napoli e in particolare al Cotugno, centro di riferimento regionale per i pazienti affetti da Covid-19.

Le immagini che provengo dal capoluogo campano sono drammatiche. Arrivano segnalazioni di auto e ambulanze in fila per diverse ore, fuori dai pronto soccorso con i pazienti a bordo in attesa di essere ricoverati.

“Ci sono file di ambulanze e auto private in tutti gli ospedali di Napoli. Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare sono tutti in crisi totale nel ricevere i pazienti covid”. È l’allarme lanciato da Giuseppe Galano, responsabile del 118 a Napoli e coordinatore della rete regionale del soccorso d’emergenza, in merito alla situazione degli ospedali di Napoli a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Stiamo portando – spiega – pazienti anche all’ospedale Pellegrini e al San Paolo, perché ormai non riusciamo più a smaltire con i grandi ospedali. Ma anche queste strutture vanno in difficoltà perché hanno pochi posti riservati ai sospetti covid e si ingolfano velocemente. La situazione è questa a Napoli ma so che è molto difficile anche nelle Asl della provincia”.