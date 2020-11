0 Facebook Piccoli cresciuti con latte al Plutonio? Alle Iene i bambini rispondono a De Luca Spettacolo 6 Novembre 2020 14:15 Di redazione 2'

Piccoli cresciuti con latte al Plutonio? Alle Iene i bambini rispondono a Vincenzo De Luca. Nella puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera, gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno incontrato la mamma napoletana derisa dal Presidente della regione Campania durante una diretta Facebook la settimana scorsa.

Dure le parole di De Luca nei confronti della donna: “È stata intervistata una mammina con una mascherina di tendenza e gli occhi ridenti e fuggitivi che parlava della chiusura delle scuole”. Il Governatore aggiunge commenti ironici anche per la figlia della donna, “l’unica bambina d’Italia che piange per andare a scuola”. Arriva a deridere la scolaretta “una povera figlia, un OGM cresciuta dalla mamma con latte al plutonio”.

Le parole della mamma

La mamma in questione si chiama Arianna e ha in realtà due figli e non una bambina. I suoi bambini non sanno neanche cos’è il latte al plutonio. “Ci sono rimasta male quando ho letto queste dichiarazioni perché così offendi tutti”, dice Arianna, ai microfoni d’Italia 1.

E i suoi figli non sono gli unici a voler tornare a scuola. In tantissimi, con l’aiuto delle Iene, hanno preparato un video-messaggio per il Presidente, nel quale affermano di voler tornare a scuola. Una bambina di nome Arianna si reca con le telecamere d’Italia 1 agli uffici della Regione per consegnare il video: “Da parte di Annachiara e di tutti i bambini della Campania in modo che possiate capire la nostra voglia di tornare a scuola”.

I messaggi dei piccoli studenti

Circa una decina i piccoli studenti desiderosi di parlare a De Luca. Tanti messaggi simpatici e teneri per far capire al Presidente che sono proprio i più piccoli a pagare per le dure restrizioni imposte durante questa pandemia: “Lo sappiamo che vuoi proteggerci, ma vogliamo tornare a scuola per imparare le cose”; “Ci mancano i compagni di classe e a casa perdiamo la concentrazione”. Ancora, “Spesso internet si blocca e non capiamo la maestra“. Aspettiamo che il presidente De Luca risponda a questi giovani cittadini.