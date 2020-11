0 Facebook Miracolo a Napoli, donna di 62 anni guarita da leucemia e Covid: il simbolo della speranza Storie 6 Novembre 2020 14:23 Di Cristina Siciliano 2'

Elena, (nome di fantasia) una “giovane” guerriera trasmette un importante messaggio di speranza, con i suoi 62 anni sconfigge leucemia e Coronavirus. A raccontare la storia sono Fabrizio Pane, direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia e Trapianti di Midollo del Policlinico II di Napoli e Ivan Gentile, a capo dell’equipe di malattie infettive.

Donna di 62 anni guarita dalla leucemia e dal Coronavirus

LA STORIA- Il calvario della donna inizia lo scorso marzo, quando le viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta. In piena ondata emergenza Covid intraprende le terapie che però non danno gli esiti sperati. Poi un colpo ulteriore: Elena, risulta positiva al Covid–19. Le speranze per lei sembrano ridotte al minimo fino a quando viene trasferita al Policlinico Federico II di Napoli e ammessa d’urgenza nel reparto allestito per la cura dei pazienti Covid.

Viene presa in carico da due equipe presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II: quella guidata dal professor Fabrizio Pane e quella degli specialisti in malattie infettive coordinati dal professor Ivan Gentile. Un approccio multidisciplinare per una lotta che viene condotta sul doppio fronte della polmonite interstiziale indotta dal Coronavirus e della leucemia acuta.

Le parole dei medici

“A marzo – spiegano i professori Pane e Gentile – non si sapeva quasi nulla del decorso dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2, tantomeno nei casi in cui l’infezione interessava pazienti colpiti da una leucemica acuta che, già di per sé, può ridurre le difese immunitarie. Dovevamo considerare seriamente, tra i possibili esiti del trattamento della paziente, una potenziale riattivazione o reinfezione dal virus. Così come può accadere per altre infezioni virali come quelle da virus di Epstein Barr o da Citomegalovirus“.

Non appena la situazione è apparsa stabile, la malata è stata sottoposta al primo trapianto di midollo mai realizzato in Europa in un paziente con infezione da Covid-19. Ottimale il decorso post operatorio. Elena adesso sta bene, è stata dimessa ed è finalmente tornata a casa.