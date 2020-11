0 Facebook GFVip, malore in casa per Pierpaolo Petrelli: “Devo uscire, non lo dovevo mangiare” News 6 Novembre 2020 15:18 Di Fabiana Coppola 2'

Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Petrelli ha avuto alcuni problemi di salute causati da una reazione allergica. Il modello soffre infatti di una forma di allergia al limone e tutti i concorrenti ne sono al corrente per questo sono molto attenti quando cucinano. Ieri ai fornelli c’era Dayane Mello che ha preparato la carne usando proprio il limone per insaporirla.

L’ex velino di Striscia la Notizia ha raggiunto la modella brasiliana e le ha chiesto se avesse lavato la padella prima di preparare la sua carne. La Mello ha risposto di sì ma poco dopo Petrelli ha iniziato a sentirsi male e ad accusare tutti i sintomi che fanno capo ad una reazione allergica. “Lo sapevo che non lo dovevo mangiare. Se mi si gonfia è un ca**no, devo uscire” ha confessato il ragazzo a Elisabetta Gregoraci, che lo ha seguito per assicurarsi delle sue condizioni di salute.

Mentre Pierpaolo è andato in confessionale per chiedere un medicinale e fermare questa reazione, la Gregoraci ha raggiunto Dayane per chiederle spiegazioni. La reazione della Mello, però, ha scatenato una polemica sul web. L’ex di Stefano Sala anziché rispondere in modo tranquillo per tranquillizzare tutti, ha minimizzato la cosa: “È una cosa del suo cervello, perché non c’era limone nella sua carne” finendo poi di mangiare il suo pasto con tranquillità.