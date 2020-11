0 Facebook Castellammare, impennata di contagi: tra i positivi un neonato di 20 giorni Cronaca 5 Novembre 2020 12:01 Di redazione 2'

Sale ancora il numero di positivi al Coronavirus a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Nelle ultime 24 ore, sono 108 i nuovi positivi e tra questi c’è anche un neonato di 20 giorni. La notizia è stata data dal sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino, che su Facebook ha scritto:

“L’Asl e la Regione Campania ci hanno comunicato nelle ultime 24 ore ulteriori 108 contagi tra i cittadini di Castellammare di Stabia. Tra i contagiati anche un bimbo di appena 20 giorni. Un numero impressionante che è necessario abbassare quanto prima. Governo e Regione stanno per rendere operative restrizioni e nuove misure cui si aggiungeranno provvedimenti che il Comune deciderà di adottare da qui a breve. Come ho già avuto modo di affermare ho contattato la Prefettura di Napoli e sto predisponendo una nuova serie di misure che ci consentirà di abbassare quella maledetta curva dei contagi nella speranza di vivere assieme il periodo natalizio in serenità. Stiamo pagando un prezzo altissimo sul nostro comprensorio.”

Sono sempre di più i neonati che contraggono il Covid. Il virus infatti a differenza della prima ondata colpisce duro anche i più piccoli. Se fino a qualche tempo fa la fascia d’età più colpita era quella degli anziani, secondo un recente studio dell’OMS, è stato segnalato un aumento del 7% di contagiati tra neonati e bambini.

IL POST SU FACEBOOK DEL SINDACO