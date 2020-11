0 Facebook Campania zona Gialla, l’avvertimento di De Luca: “Si rischia di bloccare tutto a Natale” News 5 Novembre 2020 14:11 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca è un “fiume in piena” contro il Governo per l’ultimo Dpcm. Il presidente campano è convinto che un provvedimento differenziato per l’Italia sia del tutto sbagliato poiché poco efficace.

Il governatore. dopo che ha già deciso di firmare una nuova ordinanza per ribadire la sospensione della didattica in presenza – provvedimento non previsto per i territori in zona gialla – ha condiviso un post in cui attacca apertamente le scelte del Governo. A preoccupare delle sue parole, però, è l’annuncio sul periodo natalizio.

L’avvertimento di Vincenzo De Luca sul Natale

Secondo De Luca, infatti, aver diviso l’Italia in diverse zone con restrizioni più o meno forti, creerà il paradosso che le regioni che oggi si trovano in una situazione più grave, con misure più stringenti, potranno riaprire a Natale. Chi invece, come la Campania, fa parte della zona gialla e non ha avuto particolari chiusure, correrà il rischio di dover fermare tutto proprio nel periodo natalizio.

Dal post del governatore campano si legge: “Per quello che ci riguarda, sarebbe fuori luogo ogni atteggiamento di autoconsolazione e di rilassamento. La situazione è pesante. E si rischia ora un paradosso: che chi è in zona rossa o arancione fra un mese riapre tutte le attività, avendo frenato il contagio; e chi oggi chiude gli occhi, dovrà bloccare tutto nel periodo natalizio“. Parole che sembrano essere un chiaro avvertimento al Governo, ma anche un invito ai cittadini ad essere più rigorosi nel rispetto delle norme di sicurezza.

Intanto, dopo le parole di De Luca, si attende la nuova decisione dell’ISS, che dovrà analizzare i dati epidemiologici dell’ultima settimana. La distinzione attuale, infatti, si basa su un monitoraggio fino allo scorso 25 ottobre e adesso c’è la possibilità concreta che altre regioni passano nelle aree maggiormente a rischio. Tra queste potrebbe esserci la Campania, che dovrebbe collocarsi nella zona arancione.