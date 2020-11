0 Facebook Anna Tatangelo giudice di All togheter now, successo e nuova vita: “La sofferenza ti fa crescere” Spettacolo 4 Novembre 2020 16:36 Di redazione 2'

Anna Tatangelo continua a cavalcare il successo. Dopo gli straordinari numeri dell’ultimo single Guapo, la vedremo in tv nella veste di giudice nel programma All togheter now. Al fianco di J-Ax, Rita Paone e Francesco Renga farà parte della giuria del nuovo show musicale su canale 5 capitanato da Michelle Hunziker.

Anna Tatangelo ha un nuovo amore?

La show girl e cantante si dice entusiasta di questa nuova avventura e in un’intervista su Repubblica ha parlato della sua crescita professionale, del rapporto che ha con il figlio e dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Proprio recentemente è iniziato a circolare un rumor su una possibile nuova relazione di Anna, dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, la Tatangelo potrebbe aver incontrato un’altra persona.

Una serenità ritrovata, come sembra spiegare nella risposta alla domanda sul singolo Guapo. Il testo recita “Mi basto da sola e no, non è un cliché”, una frase che sarebbe arrivata proprio dolo la rottura con D’Alessio. “È un verso che mi rappresenta, ma è arrivato oggi che ho 33 anni. Si cresce quando acquisisci nuove sicurezze; ho sempre dovuto dimostrare più degli altri. Non facevano che trovare appigli per criticarmi – per il trucco, i vestiti – non dando peso al resto. Meno male che dal punto di vista della musica, c’era chi apprezzava”, queste le parole della cantante.

La Tatangelo parla anche di una forza riscoperta: “Quando prendi consapevolezza di chi sei, ti basti. Noi donne abbiamo gli anticorpi per il dolore, in amore e nella vita. Abbiamo la febbre e continuiamo a occuparci della casa, a pulire, a cucinare, a fare il nostro lavoro. Ho un bambino di dieci anni che vive con me, sono sola con mio figlio Andrea e ho scoperto che sono più forte di quanto immaginassi. La verità è che un percorso di sofferenza ti fa crescere”.

Non è mancato un richiamo all’ex compagno, quando l’è stato chiesto Gigi D’Alessio e il figlio Andrea cosa dicono rispetto alla musica rap, ha risposto: “Di Gigi non mi va di parlare, Andrea ascolta soprattutto musica americana, lui è un fenomeno di Tik Tok”.