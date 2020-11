0 Facebook Anna Tatangelo fidanzata: l’ex di Gigi D’Alessio ha un nuovo amore? Spettacolo 3 Novembre 2020 09:08 Di redazione 2'

Anna Tatangelo ha un nuovo amore? La cantante ha catturato l’attenzione dei follower con un post pubblicato su Instagram che ha messo in evidenza la sua bellezza, ma anche qualcosa in più. Non è la prima volta che accade che l’ex di Gigi d’Alessio riesce a far parlare di sé o a mettersi in mostra grazie ad una foto o un video che evidenzia la sua bellezza fisica.

Bella e sensuale, Anna mostra scatti rubati e aggiunge “Fammi sorridere”. Il dettaglio che non sfugge è evidente. La cantante ha in mano un telefono e, dopo aver letto probabilmente un messaggio, sorride. Chi sta facendo sorridere la bella di Sora? Forse un nuovo amore? Non si sa con certezza. La cantante ha sempre voluto tenere la sua vita privata riservata, ma dopo la rottura con il compagno non si hanno notizie di presunti flirt. Ci darà la bella notizia prima o poi?

A breve il pubblico televisivo potrà apprezzare l’artista di Sora anche nel programma di Michelle Hunziker All Together Now, il talent musicale che ricomincerà nella nuova edizione il 4 novembre prossimo, e che avrà come protagonisti oltre alla cantante ed alla celebre conduttrice, J-Ax Francesco Renga e Rita Pavone. Anna Tatangelo in questa nuova edizione sarà tra le protagoniste assolute.