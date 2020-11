0 Facebook “Il 118 non risponde”, muore di ischemia mentre aspetta l’ambulanza Cronaca 3 Novembre 2020 12:52 Di redazione 3'

Il Covid ha mandato al collasso il sistema sanitario. Soprattutto in Campania si stanno registrando alcuni gravi episodi di decessi dovuti a ritardi del 118 o alla mancata assistenza. Una grave vicenda è accaduta a Gragnano, dove un uomo di 72 anni è morto in seguito a una ischemia mentre attendeva l’arrivo di un’ambulanza.

“Il 118 non risponde”, muore di ischemia mentre aspetta l’ambulanza

La vittima si chiamava Vincenzo Verdoliva e a raccontare l’accaduto è stato il genero, Raimondo Lucarelli, titolare di una pizzeria a Castellammare, attraverso un post su Facebook. Il suo è un lungo e rabbioso sfogo nel quale denuncia la situazione, rivolgendosi al governatore De Luca.

IL POST SU FACEBOOK

Ecco le parole da lui scritte: “Caro Vincenzo De Luca quello che ti scrive e sempre quel padre di famiglia che a marzo ti scriveva per questioni diverse e che non ha mai avuto risposta. Bene allora oggi vorrei raccontarti una triste storia che e successa a me e la mia famiglia: mio suocero stamattina stava male non per Covid, ma è stato colpito da ischemia. Abbiamo chiamato più volte il 118, non abbiamo avuto nessuna risposta. Dopo quasi due ore ci siamo dovuti recare di persona al 118 (non ti dico lo strazio vedere tante ambulanze in fila).

Dopo tanta insistenza ma solo dopo altre due ore siamo riusciti a far partire un’ambulanza ma senza medico. Alla fine i due poveri cristi (perché alla fine non possiamo incolpare loro) sono arrivati sul posto non potendo fare altro. Hanno dovuto aspettare un’altra ambulanza più specializzata, ma purtroppo l’ambulanza, quando è arrivata, anche se adoperandosi in maniera molto professionale, non ha potuto fare altro che diagnosticare il decesso. Allora io mi chiedo una cosa, da ignorante: visto che tu continui a dire che la sanità in Campania è una delle migliori in Italia, visto che continui a fare solo il pagliaccio in TV, ma un po’ di vergogna non la provi? Possibile che non hai una coscienza? Che ti faccia rendere conto che la gente muore anche per le tue negligenze? Possibile che tutto questo non faccia smuovere la tua coscienza ? Io al posto tuo mi vergognerei!”