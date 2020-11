0 Facebook Dolore a Giugliano per la scomparsa della prof Giuseppina Cipolletta: deceduta a causa del Covid-19 Cronaca 3 Novembre 2020 13:06 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di Giugliano, è deceduta la professoressa Giuseppina Cipolletta. Insegnante di Religione, era la moglie di Antonio Ronco, anche lui docente.

Giugliano piange la prof Giuseppina Cipolletta

La donna, settant’anni, era ricoverata all’ospedale San Giuliano a causa di alcune complicanze legate al Covid-19. Ha combattuto fino alla fine, ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ morta nella notte tra lunedì e martedì lasciando un enorme vuoto per i suoi cari.

I messaggi per la prof Giuseppina

A dare la triste notizia è stata la parrocchia Maria Santissima delle Grazie con un doloroso messaggio: “Questa mattina è tornata alla casa del Padre la nostra carissima Giuseppina Ronca. Ministro straordinario dell’Eucarestia nella nostra comunità. Le parole sono poca cosa in momenti come questo, ma il nostro cuore, addolorato per la tua perdita, è con te. Il ricordo della tua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori. Ciao Giuseppina, da Tutta la tua comunità MdG”.

Ma sono tantissimi i messaggi di dolore per la scomparsa di Giuseppina Cipolletta: “Quanta tristezza, quanto dolore…. Oggi il covid ha portato via una delle persone più buone e più care che io abbia mai conosciuto, la mia madrina di Cresima Giuseppina Cipolletta Ronca di Giugliano. Signore Gesù, possa riposare in pace nelle tue calde braccia”, “Sono ancora incredula!”, queste e tante altre le parole di cordoglio.