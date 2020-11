0 Facebook Dolore per la morte di Fortuna, il messaggio straziante: “Lo farò per la tua nipotina” Cronaca 3 Novembre 2020 09:58 Di redazione 2'

E’ sotto choc la comunità di Marano per il dramma che ha coinvolto la famiglia di Fortuna. La morte improvvisa della giovane ha gettato nello sconforto, amici, parenti e l’intera comunità. Fortuna è scomparsa la notte tra sabato e domenica all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Secondo la prima ricostruzione la ragazza avrebbe accusato un malore mentre era in casa sua e i genitori avrebbero subito chiamato il 118. Sembrerebbe che l’ambulanza, a causa delle numerose chiamate per casi di Covid, sia arrivata in ritardo.

Fortuna sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco. Nonostante il disperato tentativo dei medici di praticarle un massaggio caridiaco non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime notizie trapelate la salma poi sarebbe stata posta sotto sequestro, l’esame autoptico farò chiarezza sulle cause del decesso.

Tantissimi i post di dolore pubblicati sulle pagine social. “Non si può morire, così, a 21 anni che tragedia”. “Riposa in pace Fortuna Esposito, nessuno ti dimenticherà mai”. Un lungo e commovente post è arrivato anche dal cognato di Fortuna, marito della sorella:

“Piccola mi hai distrutto il cuore di tutti sei volata via troppo presto, forse mancava il fiore più bello del paradiso. Ho saputo che volevi vedermi in questi giorni, e chiedevi quando sarei tornato da lavoro ti prego vita mia dai tanta forza a tutti noi tra poco nascerà la tua nipotina, che tu desideravo tanto vederla , ti prometto che te la porterò a conoscere , e gli dirò di quanto tu sei speciale .