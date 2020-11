0 Facebook Dolore nel Napoletano, Fortuna arriva in ospedale e muore: aveva solo 21 anni Cronaca 1 Novembre 2020 17:16 Di redazione 1'

Dramma a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, questa mattina dove una giovane di 21 anni è morta in ospedale in seguito a un malore. La vittima si chiamava Fortuna Esposito, residente nel comune di Marano, ed è deceduta all’ospedale di Giugliano.

Secondo quanto riporta Teleclubitalia, la giovanissima soffriva già d’asma e sarebbe giunta al San Giuliano in arresto cardiorespiratorio. Dopo aver praticato il massaggio cardiaco i medici non sarebbero riusciti a salvarla. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta agli esami autoptici per capire l’esatta dinamica del decesso ed accertare eventuali responsabilità.

La giovane sarebbe deceduta nell’attesa dell’ambulanza.