Cronaca 2 Novembre 2020 12:47

Dramma nel Catanese. Un incidente mortale è avvenuto tra la notte di domenica e lunedì alle porte di Bronte. Tragico il bilancio dello schianto, a perdere la vita sono stati due giovani fidanzati e un altro ragazzo è rimasto ferito.

Matteo Pappalardo e Fabiana Basile muoiono in un incidente

Secondo una prima ricostruzione, un ventiquattrenne alla guida di una Lancia Delta ha investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata. Trasportato all’ospedale di Bronte, e’ stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa che viaggiava ad alta velocita’ ha investito l’animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell’impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata, sbalzati fuori dall’abitacolo.

Le vittime si chiamavano Matteo Pappalardo e Fabiana Basile. I due ragazzi avevano trascorso la serata assieme e stavano rientrando a casa. Secondo i carabinieri il conducente non si e’ accorto della presenza dell’animale morto e non e’ riuscito a evitarlo, investendo subito dopo un furgone che si trovava sul posto per recuperare l’altra auto che aveva provocato il primo incidente. L’auto procedeva a forte andatura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo che hanno avviato un’indagine: sono alla ricerca del proprietario del bovino. Allertati i veterinari dell’Asl per verificare se l’animale avesse il microcip per l’identificazione.