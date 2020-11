0 Facebook Dramma nel Napoletano al pronto soccorso, muore ragazza di 21 anni: soccorsi in ritardo Cronaca 1 Novembre 2020 11:26 Di redazione 1'

Questa mattina una ragazza di 21 anni ha perso la vita a causa di un malore presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di Napoli. La giovane si è sentita male presso la propria abitazione e i genitori hanno allertato subito il 118, ma pare che i soccorsi non siano giunti in tempo.

Secondo quanto riporta ilMeridianonews.it, che riporta la notizia in anteprima, i soccorsi sarebbero arrivati troppo tardi e il massaggio cardiaco sarebbe stato inutile.

La causa della morte, secondo le prime indagini, sarebbe da ricercare in un arresto cardiaco sopravvenuto a seguito di una crisi d’asma. E’ probabile che i sanitari stessero occupati per le numerose richieste legate al dramma Covid-19. E’ tutto ancora da chiarire.